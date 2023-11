W zakładce Playera jest już dostępna informacja o nowym formacie, choć nie podano jeszcze dokładnej daty premiery. Portal Wirtualne Media poinformował, że program telewizyjny "Razem OdNowa", wcześniej funkcjonujący pod roboczym tytułem "Zacznijmy od nowa", ma wystartować 3 stycznia 2024 roku i będzie emitowany w środy o godzinie 21:30. Obecnie w tym paśmie stacja TVN pokazuje "Totalne remonty Szelągowskiej".

Reklama

W programie weźmie udział osiem małżeństw z dłuższym stażem, których związki wpadły w rutynę. Ewa Chodakowska i Joanna Krupa pomogą im ożywić relacje i poczuć się tak, jak na początku znajomości. Proces produkcji rozpoczął się już w kwietniu tego roku i trwał długo, ponieważ sama metamorfoza wymagała kilku miesięcy.

Joanna Krupa i Ewa Chodakowska w programie "Razem odNowa"

Ewa Chodakowska to znana trenerka fitness i osobowość medialna. Wcześniej była autorką cykli tematycznych emitowanych w programach "Dzień dobry TVN" i "Pytanie na śniadanie". W 2019 roku zasiadała w jury pierwszej edycji programu "Dance dance dance" na antenie TVP2. Natomiast Joanna Krupa to znana modelka, gospodyni programu "Top Model" na TVN od 2010 roku. Była również uczestniczką programu "The Real Housewives of Miami".

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Obie prowadzące mają swoje "działki" w ramach programu. Asia skupia się na obszarze urody i mody, podczas gdy Ewa zajmuje się treningiem uczestników, prowadząc zajęcia na macie do ćwiczeń. Dodatkowo, w programie pojawiają się również tematy psychologiczne, którymi zajmują się wykwalifikowani eksperci.

Jesteśmy bardzo różne. Każda z nas wkłada do tego programu coś zupełnie innego. Mnie zależy na tym, żeby przedstawić naszym parom trening ciała jako narzędzie do wprowadzenia zmian nie tylko ciała, ale i życia – powiedziała Ewa Chodakowska.

O czym będzie "Razem odNowa"?

W reality show "Razem odNowa" udział wezmą małżeństwa, które pod czujnym okiem między innymi Joanny Krupy i Ewy Chodakowskiej przejdą proces transformacji wyglądu i sylwetki, dążąc do powrotu do stanu z dnia swojego ślubu.

Od waszego bajkowego ślubu minęło już kilka lat? Patrząc na ślubne zdjęcia, zastanawiacie się, co się stało z tą piękną kobietą i przystojnym mężczyzną? Przypominacie sobie, jacy byliście wtedy szczęśliwi i chcielibyście znowu to poczuć? To znaczy, że ten projekt jest właśnie dla Was – informowała stacja w ogłoszeniu castingowym.

Reklama

Ten program jest po to, żeby znaleźć tę iskrę, te motylki, miłość, którą mieli na początku związku. Ja już przeszłam dwa małżeństwa. Mogę być wiec mentorem, co robić, czego nie robić. Jeśli dwie osoby chcą walczyć o związek, to po to jesteśmy, żeby im pomagać – powiedziała Joanna Krupa.

Ewa Chodakowska przyznała zaś, że wspólnym mianownikiem dla wszystkich par jest słaba organizacja czasu albo brak czasu.

Albo mąż jest zajęty, albo żona jest za bardzo obciążona. Jest dom, dzieciaki, są zakupy, jest i szkoła, lekcje. Jej potrzeby są ostatnie na liście do zrobienia. Bardzo ważne jest, żeby usiąść i szczerze porozmawiać na temat zajętości – powiedziała trenerka.