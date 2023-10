"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to rozrywkowe show emitowane na antenie telewizji Polsat, w którym znane osoby mają za zadanie jak najwierniej odegrać wokalnie, ruchowo i wizualnie występy gwiazd polskiego i światowego rynku muzycznego. W sobotę 20 października 8 odcinek 19. sezonu "TTBZ" wygrał Kuba Gąsowski, który jako Ronnie Van Zant, wokalista zespołu Lynyrd Skynyrd wykonał utwór "Sweet Home Alabama".

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" jest ustawką?

Po odcinku w mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo gratulacji i słów uznania dla syna Piotra Gąsowskiego. Jak zwykle nie zabrakło też komentarzy krytycznych od widzów, którzy mieli swoich faworytów.

Tym razem w sieci aż zawrzało. Część komentujących ostatni odcinek programu wprost zarzuca produkcji show "ustawkę". Zwracają uwagę na dobór utworów dla uczestników show, sugerując, że losowanie piosenek jest wyłącznie na pokaz. Zdaniem niektórych z nich, jury ma również swoich faworytów, których szczególnie dopieszcza w programie.

“Losowanie nie jest losowaniem, a ustawką; Ale to chyba tak już jest, że każdy z uczestników musi wygrać chociaż jeden odcinek; Serio będziecie teraz Nickowi dawać same czarnoskóre postacie?; Jury jest nieuczciwe. Ewidentnie mają swoich faworytów; Czyli w każdym sezonie każdy uczestnik choć raz wygrywa; Wyszło, jak bardzo reżyserowany jest ten program - czytamy.

Ten program to ustawione dno; Ostatnio wszyscy dostają wykonawców po warunkach. To trochę prostsze, prawda? Nick ma ciemnoskórych wokalistów; Wygrywa najlepszy, ale w tym programie to nie działa. Nie nauczyła was przegrana Janowskiego w wykonaniu Stinga (absolutnie genialne wykonanie) w takim durnym głosowaniu, bo każdy musi sobie odcineczek wygrać. Żenada" – komentują oburzeni internauci na profilach programu w mediach społecznościowych.

Produkcja nie odpowiedziała na te zarzuty.