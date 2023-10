Na Instagramie Dagmary Kaźmierskiej pojawiły się sygnały sugerujące, że już od pewnego czasu miała w planach nowy program telewizyjny. Hubert Janczak, który specjalizuje się w znajdowaniu talentów do programów telewizyjnych, ujawnił tę informację. Teraz poznaliśmy więcej szczegółów projektu.

Była uczestniczka "Królowych życia" będzie próbowała znaleźć partnera w obecności kamer Polsatu.

Nowy program Dagmary Kaźmierskiej

Według doniesień Wirtualnych Mediów Polsat przygotowuje program o nazwie "Dagmara szuka męża". W ramach tego formatu Dagmara Kaźmierska będzie podróżować po Polsce w poszukiwaniu swojego życiowego partnera. W trakcie programu widzowie będą mieli okazję poznać także najbliższe osoby związane z jej wcześniejszą działalnością jako sutenerki.

Dagmara jest w świetnej formie, materiał, który nagraliśmy, jest bardzo dobry. To może być najzabawniejszy format ostatnich lat - informuje produkcja.

Aktualnie trwa montaż programu z udziałem celebrytki. Nie wiadomo jeszcze, na którym kanale widzowie będą mogli oglądać to reality show. Data premiery nowego formatu również nie jest jeszcze znana.

Jak przekazał portal Wirtualne Media "za produkcję wykonawczą programu odpowiada firma Dragon Head, produkująca m.in. program „Warsaw Shore” dla MTV Polska czy „Celebs Go Dating. Gwiazdy idą na podryw” dla Eska TV."

Dagmara Kaźmierska w przeszłości prowadziła agencję towarzyską

Dzięki swojemu udziałowi w programie "Królowe życia" na TTV Dagmara Kaźmierska zdobyła ogromną popularność. Widzowie zachwycili się jej szczerością i energią. Do tej pory opublikowała dwie autobiografie, w których opisuje swoją karierę i życie. Na początku roku wyznała, że nie skupia się na sprawach sercowych i związkach.

Dagmara Kaźmierska, zanim odniosła sukces w telewizji, była właścicielką agencji towarzyskiej (w okresie od 2005 do 2009 roku). Za "działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, sutenerstwo, stręczycielstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji" musiała spędzić 14 miesięcy w więzieniu. Widać fanom i stacjom telewizyjnym nie przeszkadza przeszłość celebrytki. Sama bohaterka "Królowych życia" odcięła się od tego, co robiła w przeszłości.

Program na wzór tego z Dodą?

W 2022 roku Polsat stworzył program reality show o nazwie "Doda. 12 kroków do miłości", w którym piosenkarka Dorota Rabczewska poszukiwała partnera życiowego. Spotkania celebrytki z potencjalnymi partnerami były rejestrowane, a sama artystka analizowała ich przebieg pod kątem psychologicznym w rozmowach z psychologiem. Czy teraz będzie podobnie z Dagmarą?