"Duet P. Skórzyński i P. Drzyzga - straszna nuuuda…"

"Były fajne duety oprócz pani R., to zachciało się TVN zmian. Niestety na niekorzyść. W tej chwili pytanie na śniadanie jest o wiele ciekawsze. W ten sposób TVN traci widza".

"Zdania nie zmieniam Pan Skórzyński dziennikarz TAK, prezenter NIE".

"Pani Drzyzga i Pan Skórzyński duetu to raczej nie będzie".

To tylko kilka nieprzychylnych komentarzy, które napisano pod adresem duetu Drzyzgi i Skórzyńskiego.

Przy okazji instagramowicze zwrócili też uwagę na ogromną liczbę reklam, która pojawia się w programie - to kolejny powód do niezadowolenia. Komentowali to m.in. tak:

"Myślałam że tylko mnie przeszkadza ilość reklam w DDTVN. Zmieńcie nazwę na dzień dobry z reklamą w tfn".

"Prowadzących czas na antenie, to 1/3 programu. Reszta to co w sklepie lub aptece. Beznadzieja. Szkoda , bo lubiłam ten poranny program".

Jak Wy oceniacie to, co dzieje w DDTVN?