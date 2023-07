Po tym, jak z programem "Dzień dobry TVN" pożegnało się aż pięcioro prowadzących a wśród nich m.in. Anna Kalczyńska, Andrzej Sołtysik, Małgorzata Ohme, czy Małgorzata Rozenek-Majdan, lista nazwisk osób, które mogłyby je zastąpić i pojawić się w studiu śniadaniówki jest coraz dłuższa.

Po spekulacjach, że TVN zatrudni zwolnioną z Polsatu Katarzynę Dowbor, teraz wymienia się m.in. nazwisko Martyny Wojciechowskiej. Podróżniczka od lat związana jest ze stacją i prowadzi w niej program "Kobieta na krańcu świata".

Wojciechowska te doniesienia postanowiła skomentować na swoim Instagramie w wymowny sposób. Zamieściła zdjęcie z przeszłości a w oposie zapytała fanów, o to, czy słyszeli, że media typują ją do objęcia stanowiska na jedną z prowadzących "DDTVN".

"Dzień dobry... TVN? Słyszeliście już? W mediach piszą, że mam zostać jedną z osób prowadzących Dzień Dobry TVN. Co Wy na to? Oglądalibyście? Mogłabym wreszcie zaszaleć z modnymi stylizacjami, no i w ogóle wyglądać bardziej stylowo! M" - zapytała Martyna.

Fani w większości stwierdzili, że chętnie zobaczyliby ją w porannym programie.

Martyna byłoby cudownie ale jak Ciebie wolnego ptaka zamknąć w studiu nagraniowym. Nie będziesz tęsknić za podróżami?! - napisała jedna z internautek.