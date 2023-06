Portal wirtualnemedia.pl informuje, że prowadzony przez Dariusza Bohatkiewicza program, który święcił tryumfy na przełomie lat 80. i 90. a pięć lat temu powrócił na antenę TVP1, znika.

Ostatnie odcinki "Magazynu kryminalnego 997" zostały wyemitowane w ubiegłym tygodniu. W poniedziałek TVP poinformowała oficjalnie, że to koniec popularnego programu kryminalnego.

Dziękuję za te wspaniałe pięć lat – współpracownikom, ekspertom, którzy do nas przyjeżdżali, a także policjantom i prokuratorom. To były nowe, ważne doświadczenia. Najważniejsze jest to, że wiele z prezentowanych spraw udało się rozwiązać, a sprawcy zbrodni, którzy liczyli na bezkarność, trafili tam, gdzie ich miejsce – czyli za kraty - powiedział Dariusz Bohatkiewicz, który był prowadzącym po powrocie formatu na antenę.

"Magazyn Kryminalny 997" był kultowym programem TVP. Pierwsze odcinki pokazano w 1986 r. Początkowo prowadził go milicjant płk. Jan Płócienniczak, później, od 1990 r. - Michał Fajbusiewicz. Program stał się prawdziwym fenomenem - śledziło go nawet 17 mln osób. Dzięki niemu ujęto niemal 300 bandytów i seryjnych morderców. W 2017 roku pokazany został jeden odcinek programu z prowadzącym Michałem Fajbusiewiczem. Na dobre na antenę powrócił dopiero w marcu 2018 roku. Powodem zdjęcia "Magazynu" z anteny miała być niska oglądalność.