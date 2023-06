"Tą drogą w ramach solidarności z Krzysztofem i w ramach niezgody na podobieństwo TVN24 do TVP Info, jako gość "Szkła" bardzo dziękuję za gościnę. Stacja niszczy niewinnego człowieka i dlatego nie chcę tego wspierać swoją obecnością" - napisał Robert Górski. Maila opublikował na swoim koncie na Facebooku Krzysztof Daukszewicz. "Robercie dziękuję za wsparcie i dobrą solidarność. Wykonałeś wyjątkowy gest w dzisiejszych czasach" - skomentował ten mail satyryk.

O co chodzi w aferze wokół Daukszewicza?

To efekt afery wokół "Szkła kontaktowego". Daukszewicz "zażartował" z osób trans tuż przed rozmową z Piotrem Jaconiem, którego córka jest osobą transpłciową. W sieci wybuchła afera, a satyryk został odsunięty na jakiś czas od programu. Potem zdecydował, że nie wróci na antenę, tłumacząc to hejtem, jaki go spotkał za jego gafę