Jak pisze serwis wirtualnemedia.pl nowy teleturniej ma być oparty na formacie firmy FremantleMedia „Who knew?”.

Reklama

W każdym odcinku rywalizować będą ze sobą dwie drużyny odpowiadając na pytania dotyczące różnych naukowych ciekawostek.

W roli prowadzących nowy format zobaczymy Tomasza Kammela oraz Radosława Brzózkę.

Pierwszy będzie głównie prowadzić program, drugi ma objaśniać widzom zjawiska naukowe o których będzie mowa.

Reklama

- Co robią wydry morskie, kiedy śpią? Co może obrać czosnek w kilka sekund? To tylko niektóre z nietypowych pytań zadawanych w tym niecodziennym teleturnieju. Jest zabawny, wciągający i łatwy do naśladowania i daje obietnicę, że z każdego odcinka wyniesiesz coś zupełnie nowego - można przeczytać w opisie formatu na stronie FremantleMedia.

Pierwsze nagrania mają ruszyć pod koniec lutego, a program miałby trafić do ramówki TVP wiosną.