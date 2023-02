Wpadka, o której mowa, przydarzyła się w środowym wydaniu programu “O co chodzi” emitowanego na antenie TVP Info. Pokazano w nim materiał poświęcony wizycie Zełenskiego w Wielkiej Brytanii. Prezydent Ukrainy spotkał się tam w premierem i z królem. Został także zaproszony do parlamentu - wygłosił tam przemówienie, w którym mocno wybrzmiewały podziękowania dla Borisa Johnsona.

Reklama

TVP Info podała informacje o wszystkich tych wydarzeniach i tym przekazom nie można by nic zarzucić, gdyby nie to, jak podpisano na tzw. pasku Wołodymira Zełenskiego. Otóż został on przedstawiony… jako prezydent Wielkiej Brytanii. Co ciekawe: formalnie w ogóle nie istnieje takie stanowisko. Wielka Brytania jest monarchią parlamentarną z rządem odpowiedzialnym przed prezydentem. Obecnie na czele rządu stoi premier Rishi Sunak, a panującym monarchą jest syn Elżbiety II, król Karol III.

Ta pomyłka nie uszła uwadze internetowych obserwatorów. Zapis błędu pokazano kilku profilach w mediach społecznościowych.

Jak myślicie, kto tworzył ten “kreatywny”pasek…?