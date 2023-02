W tym roku zawodnicy zmierzą się między innymi z polskimi rybami słodkowodnymi – sumem, jesiotrem i szczupakiem. Jednym z wyzwań postawionych dla młodych kucharzy będzie też przygotowanie tortu galaretowego, a także dania bez użycia prądu i gazu.

Do kuchni MasterChefa ponownie zawita królowa polskiej gastronomii Magda Gessler. Restauratorka sprawdzi, jak uczestnicy poradzą sobie z pierogami – zaczynając od polskich, aż po tybetańskie i koreańskie. Do studia powrócą także Hela Kłobucka, zwyciężczyni siódmej edycji „MasterChefa Juniora” oraz Kuba Tomaszczyk, zwycięzca jedenastej odsłony „MasterChefa”. Pod ich okiem kucharze przygotują potrawy w duchu zero waste.

O swojej amerykańskiej przygodzie w „Mam talent!” i o tym, co uwielbiała jeść w Stanach Zjednoczonych opowie Sara James. Uczestnicy przeniosą artystkę do Ameryki, gotując dla niej popisowe dla tego kraju dania. Wsparciem dla kucharzy przy konkurencji z wykorzystaniem ciasta francuskiego będą Adam Zdrójkowski z tatą Dariuszem, czyli uczestnicy wiosennej edycji „Azji Express”.

Tomasz Jakubiak pokaże zawodnikom swoje popisowe marynaty do żeberek – cielęcych, wieprzowych i jagnięcych. Czy młodzi adepci poradzą sobie z tym produktem? Z kolei Beata Śniechowska, laureatka drugiej edycji „MasterChefa” zademonstruje dzieciom przepisy na tradycyjne polskie dania, ale w nowoczesnej odsłonie.

W konkurencji drużynowej jurorzy przekonają się, czy pretendenci do tytułu MasterChefa Juniora sprostają zadaniu, przygotowując sto donatów w zaledwie dwie godziny. Kucharze odwiedzą też trzy krakowskie restauracje – „ZaKładkę”, „Copernicus” i „Trzy Rybki” w Hotelu Starym. Szefowie Kuchni pokażą im swoje popisowe potrawy, które uczestnicy będą musieli odtworzyć w studio.

Na zwycięzcę ósmej edycji show czeka statuetka MasterChefa Juniora, czek na 15 tys. złotych oraz nagroda specjalna, 35 tys. złotych od sponsora programu oraz warsztaty kulinarne.