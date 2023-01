Program "Mam talent" od początku jego emisji, czyli od roku 2008 prowadził Marcin Prokop i Szymon Hołownia.

Reklama

Kiedy ten drugi zajął się karierą polityczną, zrezygnował z pracy w show. Jego miejsce zajął Michał Kempa. Komik współprowadził dwie ostatnie edycje show.

W najnowszym wywiadzie prowadzący show potwierdził, że odchodzi z programu.

Chcę odrzucić te rzeczy, które służą wypełnianiu mojego portfela i niespecjalnie wnoszą coś do mojego życia. Takie, w których nie gram na siebie, tylko na jakiś program, instytucję czy telewizję. Chcę pójść w kierunku niezależności, robienia dobrze sobie, a nie innym dookoła. Zamierzam wyczyścić głowę [...] Wybieram wolność! - powiedział w rozmowie z "Na Temat".

Reklama

Dodał, że decyzja nie była łatwa.

Nie nazwałbym tego porażką. Nie pasowałem do końca, nie byłem tam taki, jaki powinien być taki prowadzący. Pomimo tego nawet jak momentami byłem, to mnie to za dużo kosztowało i nie byłem sobą. Za bardzo musiałem się do tego naginać - powiedział.

Ja ogólnie bardzo lubię wchodzić w rolę, czasami wchodzę w nie nawet bardzo dobrze, ale w tamtą jakoś nie potrafiłem - dodał.