... Do grona osób komentujących nieprzewidziane wydarzenia sylwestrowej nocy dołączył Marcin Prokop, który podobnie jak wiele innych osób nie uwierzył w zapewnienia Tomasz Kammela o tym, że pojawienie się tęczowych opasek na rękach członków zespołu Black Eyed Peas było zaplanowanym elementem występu.

Reklama

Gospodarz Dzień dobry TVN zamieścił na swoim profilu na Instagramie zdjęcie z wymownym opisem. Ubrany w różowy garnitur pozuje na motocyklu i pisze "żeby ukrócić wszelkie spekulacje, wszystko było umówione na najwyższym poziomie, włącznie z każdym elementem stroju. 😁 #takbyłoniezmyślam

Post szybko polubiło i skomentowało wielu Instagramowiczów. Większość z nich spodobał się sposób, w jaki Prokop odniósł się do sytuacji, ale znaleźli się i tacy, którzy skrytykowali go za złośliwość i komiczny styl bycia. Napisano m.in.: "Po co te złośliwości... od nowego roku...: i "Tomasz Kammel to jest klasa w każdym calu, a Pan Panie Prokop komik, komik i tylko komik".

Jak Wam podoba się wpis Marcina Prokopa?