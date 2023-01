To, co jest największą zaletą telewizji śniadaniowej, czyli nadawanie programu na żywo, czasami staje się też problemem. Prowadzący tego rodzaju programu muszą się liczyć z tym, że co jakiś czas będą musieli sobie radzić z nieprzewidzianymi sytuacjami...

... Nieszkodliwa, ale na pewno zauważalna przez widzów wpadka właśnie przydarzyła się Marcinowi Prokopowi - prezenterowi, który zjadł zęby na prowadzeniu programów na żywo. Zapowiadając gości materiału poświęconego treningom pośladków, Marcin Prokop pomylił nazwisko jednej ze swoich rozmówczyń. Kobietę o nazwisku Budnicka przedstawił jako Rudnicką. Próbując wytłumaczyć się z błędu, gospodarz Dzień Dobry TVN żartobliwie zrzucił winę na produkcję programu. - To źle mi napisali. Pani zobaczy, że to nie mój błąd - powiedział do swojego gościa, pokazując kartki ze scenariuszem wydania. Co więcej, chcąc zapewnić, że winni wpadki poniosą odpowiedzialność, rzucił z uśmiechem "Będą zwolnieni". Co sądzicie o takim sposobie na wybrnięcie z opałów? Udany żart?