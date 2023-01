O 14-letniej Polce zrobiło się głośno w 2022 roku, kiedy zachwyciła jury i publiczność superpopularnego show "America's Got Talent". Mimo nadziei fanów i przewidywań ekspertów Sara James nie wygrała edycji programu, w której brała udział (zajęła miejsce poza pierwszą piątką), ale zyskała rozpoznawalność i ogromne grono wielbicieli swojego talentu wokalnego.

Teraz Sarę James będzie można po raz kolejny obejrzeć na scenie show - w jego specjalnej gwiazdorskiej edycji: "America's Got Talent: All-Stars". Wokalistka zmierzy się z uczestnikami poprzednich edycji programu z całego świata. Będzie to łącznie 60 innych zwycięzców, finalistów i lubianych przez widzów uczestników talent-show z różnych państw świata. W każdym z sześciu odcinków programu będzie się pojawiać 10 z nich. 2 będzie przechodzić do odcinka finałowego. O jednym awansie będą decydowały głosy widzów. O drugim tzw. złoty przycisk, którego mogą użyjć jurorzy lu prowadzący program. W jury show zasiadają Simon Cowell, Heidi Klum i Howie Mandel.

Odcinek "America's Got Talent: All-Stars", w którym występuje Sara James, będzie można obejrzeć w nocy z 9 na 10 stycznia 2023 czasu polskiego.

Wiadomo już, że Sara wykonuje w nim utwór Harrye'go Stylesa "As it was", a jury było zachwycone jej występem. O awans do finału show Polka konkuruje z muzykami Divyansh and Manuraj z Indii, brzuchomówcą Jamie Leahey'em z Wielkiej Brytanii, baleriną Vitorią Bueno z Niemiec oraz uczestnikami z USA: komiczką Jackie Fabulous, grupą taneczną Malevo, akrobatką Aidan Bryant, magikiem Dustinem Tavellą, raperem Tone the Chiefroccai i chórem Detroit Youth Choir.

Zobaczcie WIDEO z zapowiedzią występu Sary.