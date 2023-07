Marcin Prokop wraz z Dorotą Wellman tworzy jeden z najbardziej popularnych duetów w "Dzień dobry TVN".

Reklama

Prywatnie prezenter jest mężem Marii Prażuch-Prokop od sierpnia 2011 roku. Para ma 17-letnią córkę Zofię.

Prokop: Nie jestem człowiekiem religijnym

Reklama

Jakiś czas temu Marcin Prokop był gościem w programie Marcina Mellera "Mellina". Podczas rozmowy obydwaj poruszyli temat wiary. Prokop zaczął mówić o rozważaniach na temat tego, jak systemy religijne zareagują na wciąż rozwijającą się sztuczną inteligencję.

- Kreujemy coś, stwarzamy coś, co jest w tej drabinie kreacji wyższe niż dzieło stwórcy, czyli człowiek. To jak się to ma do wszystkich systemów religijnych. Czy stwórca nie będzie na nas zły, obrażony i nie naciśnie guziczka "reset" w którymś momencie- powiedział.

-To nie jest oczywiście moja ideologia, nie jestem człowiekiem religijnym, ale próba zobaczenia, co się dzieje, próba obejrzenia świata napędzanego technologią z różnych perspektyw jest moim zdaniem okrutnie fascynująca - dodał Meller.

Prokop o wierze: Mam w sobie tę dozę pokory tej intelektualne

Zapytał Prokopa, czy jest osobą wierzącą. Gdy ten zaprzeczył dopytał go, czy jest zatem ateistą lub agnostykiem.

- Trudno mi to zdefiniować, bo agnostyk to jest ktoś, kto, jak rozumiem, nie ma dowodów, ale dopuszcza możliwość. Natomiast ja jestem jednak zwolennikiem rozumu, który to jakby rozum, żeby nie kombinować, podpowiada mi, że jednak logiczniej idea kreatywnego stwórcy wszechwiedzącego i wszechmogącego się nie skleja. Natomiast mam w sobie tę dozę pokory tej intelektualnej, która podpowiada mi, że jeszcze człowiek wszystkiego nie potrafi zważyć i zmierzyć- stwierdził Prokop.

- Jeszcze nie jesteśmy gatunkiem, który zrozumiał i przeniknął istotę rzeczy, więc jak mówią niektórzy fizycy - zostawiam przestrzeń na istnienie czegoś, czego nie rozumiem, ale czy to ma postać siedzącego starca na chmurze z długą brodą, który pokazuje palcem, co się komu przydarzy, jak w Simsach to wydaje mi się, że nie jest to mój lot - dodał prowadzący "Dzień dobry TVN".