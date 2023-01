W piątkowym wydaniu "Pytania na śniadanie" jeden z pokazanych materiałów dotyczył nowej edycji tanecznego show, która startowała na antenie telewizyjnej Dwójki tego dnia wieczorem.

W ciągu około 10 minut najpierw pokazano kadry z castingów do programu, rozmów z uczestnikami i jurorami. Następnie w studiu pojawili się Ida Nowakowska i Agustin Egurolla - jurorzy show - z którymi prowadzący Małgorzata Opczowska i Łukasz Nowicki rozmawiali o programie. To, co najważniejsze i najciekawsze dla internautów, wydarzyło się na zakończenie ich występu na antenie. Z inicjatywy Małgorzaty Opczowskiej wszyscy państwo obecni w studiu poderwali się z kanap i zaczęli tańczyć. Ton występowi nadawała Ida Nowakowska, która poddała się emocjom i spontanicznie rapowała.

"Kiedy Agustin i Gośka tańczą hip-hop, to wtedy całe studio mówi JOŁ JOŁ. Łukasz Nowicki też się dołącza, przecież on w rapie żyje całe życie. "You Can Dance, nowa generacja" to jest taka super, super akcja! Każdy jest zaproszony do naszej hip-hopowej ekipy. Nie tylko hip-hop. Również walc, flamenco, zapraszamy, tańce latino..." -tak brzmiał stworzony przez prezenterkę tekst.

Internauci, którzy mieli okazję zobaczyć w Sieci zapis tego występu, nie pozostawili na nim suchej nitki. Trudno znaleźć jakiekolwiek słowa pochwały dla tego, co zaprezentowano. Taniec uznano go za żenujący, a Idzie i Agustinowi wytknięto dodatkowo to, że są zawodowymi tancerzami i szczególnie w ich wykonaniu coś podobnego nie powinno mieć miejsca.

Zobaczcie, co tak bardzo nie spodobało się wielu użytkownikom Internetu.