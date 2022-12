Polsat będzie miał swoją telewizję śniadaniową - to nie ulega już wątpliwości. Edward Miszczak, który dołączył do grona kadry zarządzającej stacją, postawił sobie za cel stworzenie nowego pasma i z pewnością konsekwentnie będzie dążył do jego realizacji. Kilka dni temu "Super Express" opublikował już nawet pierwsze nazwiska osób, które podobno zostały wytypowane na prowadzących śniadaniówkę Polsatu >>> ZOBACZ>>> Tabloid ujawnił, kogo Edward Miszczak widzi w roli prowadzących nowy program śniadaniowy Polsatu.

Teraz zaktualizowano podane wcześniej informacje. Informatorzy gazety dali znać, że na "liście szczęśliwców" - kandydatów na gospodarzy śniadaniówki, pojawiły się nowe postaci. Do wspominanego już wcześniej duetu Joanny i Macieja Dowborów dołączają jeszcze 2 tandemy: Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz oraz Siostry ADiHD, czyli Ilona i Milena Krawczyńskie.

Marcelina Zawadzka, o której mówiło się wcześniej, zostanie na razie zaangażowana do innych projektów. "Super Express" donosi, że była Miss poprowadzi imprezę sylwestrową Polsatu, a w 2023 roku będzie ją można oglądać jako prowadzącą nowy sezon show "Farma".

Która z par typowanych na prowadzących telewizję śniadaniową Polsatu podoba Wam się najbardziej?