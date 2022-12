Jak co roku w stacjach telewizyjnych podczas Wigilii będzie można zobaczyć i posłuchać koncertów kolęd.

Reklama

W ofercie, jaką TVP, przygotowała na ten rok, będą to aż trzy takie imprezy.

Pierwszy koncert nagrany został w Chicago.

„Wielkie kolędowanie w Chicago” – muzykowanie w ramach cyklu „Polskie kościoły na obczyźnie" wyemitowany zostanie 24 grudnia o godz. 14:50 na antenach TVP1 i TVP Polonia.

Wśród artystów, którzy wezmą w nim udział nie zabraknie: Viki Gabor, Ania Rusowicz, Alicja Węgorzewska, Krystyna Giżowska, Grzegorz Hyży, Daria, Ala Tracz, Rafał Brzozowski, Marien, grupa Classic, a także Natalia Kawalec, Pamela Stone, Andrzej Cierniawski czy góralski zespół Siumni. Wykonawcy będą koncertowali w duetach, łączących style i pokolenia.

Reklama

Koncert odbył się w Bazylice Świętego Jacka w Chicago. Poprowadzą go Małgorzata Tomaszewska oraz Aleksander Sikora.

Drugi koncert nosi tytuł „Chwała na wysokości, a pokój na ziemi". Nagrany został z udziałem pary prezydenckiej w Ludźmierzu. Pokazany zostanie w TVP1 o godz. 17.35.

Jak podają organizatorzy koncert ten ma być „muzyczno-poetycką modlitwą o pokój”. Utrzymane w podhalańskim klimacie muzykowanie osadzono w scenerii Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ludźmierzu. Na scenie zobaczymy m.in. Kasię Cerekwicką, Kasię Moś, Olgę Szomańską, Marka Piekarczuka, Staszka Karpiela-Bułeckę, Andrzeja Lamperta, Mateusza Ziółko, Marysię Stacherę oraz zespoły Pectus i 9 Siył. Artyści wykonają m.in. kolędy „Przybieżeli do Betlejem", „Gdy się Chrystus rodzi", „Pójdźmy wszyscy do stajenki", „Wśród nocnej ciszy", a także utwory wyrosłe wprost z podhalańskich tradycji – „Idziymy tu idziymy", „Górole syćkik świata stron" czy „Ej Malućki, Malućki!". Koncert poprowadzi Ida Nowakowska oraz Tomasz Szczepanik.

Trzeci koncert to wigilijne śpiewanie w bazylice archikatedralnej we Fromborku, pod hasłem „Gdy śliczna Panna syna kołysała...". Emisja odbędzie się 24 grudnia o godz. 21.15 w TVP1. Wykonawcy to dwudziestoosobowa orkiestra oraz chórzyści. Podczas koncertu zabrzmią zabytkowe ograny archikatedry. Wystąpią: Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Katarzyna Cerekwicka, Halina Mlynkowa, Kasia Moś, Joanna Jakubas, Krystian Ochman, Olga Szomańska, Piotr Cugowski, Łukasz Zagrobelny, Kuba Badach, Olga Bończyk, Sławek Uniatowski i zespół Pectus. Oprawę muzyczną zapewni orkiestra Kukla Band pod batutą Zygmunta Kukli oraz chór Music Everywhere z Gdańska. Koncert poprowadzą Anna Dereszowska oraz Łukasz Nowicki.

Na koncert kolęd w wigilijny wieczór zaprosi widzów również Polsat.

Zarejestrowany został w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Do udziału zaproszono m.in. Cleo, Ralpha Kaminskiego, Roxie Węgiel, Sebastiana Karpiela-Bułeckę, Grzegorza Hyżego, Kamila Bednarka. "Wielkie Kolędowanie z Polsatem" zostanie nadane w Wigilię o 16.50.