„Health & Active”, czyli „Zdrowi i Aktywni” to tegoroczna nazwa jednego z największych wyzwań, które od kilku lat zajmują stałe miejsce w styczniowym kalendarzu Anny Lewandowskiej. Nadchodząca edycja rozpocznie się 3 stycznia na antenie „Dzień Dobry TVN” treningiem na żywo, który poprowadzi najpopularniejsza polska trenerka i promotorka zdrowego trybu życia. W ciągu całego miesiąca, w ramach wyzwania „Zdrowi i Aktywni”, Anna Lewandowska będzie pojawiać się w studiu „Dzień Dobry TVN”. W programie znajdą się również spotkania z ekspertami oraz materiały promujące zdrowy styl życia. Noworoczną przygodę z aktywnością fizyczną można rozpocząć bez względu na wiek czy kondycję fizyczną. Wyzwanie „Healthy & Active” to kompleksowy plan treningowy, czyli treningi na żywo z Anną Lewandowską na jej Instagramie oraz koncie YouTube, blisko 1000 minut treningów w aplikacji „Diet and Training by Ann” oraz bezpłatne porady na temat zdrowej diety, probiotyków, pielęgnacji oraz tego, jak wytrwać w noworocznych postanowieniach.

- Stworzyłam noworoczne wyzwanie pod wpływem obserwacji i rozmów z osobami, które trenowały ze mną lub przyjeżdżały do mnie na obozy. W Nowy Rok często wchodzimy z głową pełną postanowień - zaczniemy się ruszać, będziemy zdrowiej jeść i więcej spać. Styczeń zaczyna mijać, a nasz zapał gaśnie. Lista wymówek jest długa - praca, dzieci, inne obowiązki, zbyt krótki dzień lub brak wsparcia i zrozumienia ze strony bliskich. Poza motywacją do aktywności fizycznej i planem treningowym, w przygotowanym wyzwaniu będziemy również kłaść duży nacisk na to, aby wytrwać w noworocznej zmianie i utrzymać zdrowe nawyki. Aktywność fizyczna to inwestycja, która zawsze wyjdzie nam na zdrowie - mówi Anna Lewandowska.

Treningi cardio czy ćwiczenia wzmacniające całe ciało to tylko niektóre z elementów tegorocznego wyzwania. „Healthy & Active” to także holistyczne podejście do zdrowia, a więc merytoryczne porady ekspertów dotyczące sposobu odżywiania się, pielęgnacji czy motywacji do tego, jak wytrwać w noworocznej zmianie. Po raz pierwszy styczniowe wyzwanie Anny Lewandowskiej będzie można śledzić także na antenie „Dzień Dobry TVN”.

- Od lat obserwujemy konsekwencję, z jaką Anna Lewandowska promuje zdrowy tryb życia. Takie działanie wpisuje się także w misję naszego programu. Chcemy nie tylko dostarczać naszym widzom rozrywki, ale także edukować, zachęcać do zmiany i troski o własne zdrowie, bo to jedna z najcenniejszych rzeczy - mówi Dorota Malesa, producentka "Dzień Dobry TVN"

Wyzwanie zakończy się 28 stycznia, a na jego najbardziej wytrwałych i konsekwentnych uczestników czekają nagrody.