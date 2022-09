Z okazji jubileuszu w specjalnych odcinkach programu "Jaka to melodia?" pojawili się m.in. Halina Frąckowiak, Marek Sierocki oraz Norbi, który był gospodarzem programu w sezonie 2018/2019.

Teraz gospodarzem jest Rafał Brzozowski. Wśród znanych osób, które świętują urodziny programu nie ma Roberta Janowskiego.

Dlaczego? O to Plejada zapytała Jacka Kurskiego.

Nic o tym nie wiem. Nie znam decyzji prowadzących. Nigdy nie mam problemu z tym, żeby przypominać, kto kiedyś był w Telewizji, w związku z tym, jeśli ktoś mnie zapyta o zdanie, żeby gdzieś tam przemazać Roberta Janowskiego, to jak najbardziej nie mam nic przeciwko temu - powiedział.

To jest historia telewizji i nie ma nic głupszego niż wygumkowywanie kogokolwiek z historii. Teraźniejszość robimy tak dobrą, że nie musimy się wstydzić i chować przeszłości, bo broni nas to, co robimy - dodał.