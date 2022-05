Poranek w pokojach Andrzeja i Romana oraz Natalii i Berlinki wyraźnie pokazuje, jak bardzo kuracjusze się do siebie zbliżyli i jak trudno będzie im się wkrótce rozstać.

Rozmowa z Martą na temat: "Czego się w życiu boicie?" wzbudzi wielkie emocje i przywoła różne demony z przeszłości seniorów. Kuracjuszką odcinka zostanie Mariola, a jej wyborem partnera na randkę nikt nie będzie zaskoczony. Później grupa spróbuje swoich sił w parku linowym, który dla niektórych kuracjuszy będzie nie lada wyzwaniem.

Koniec turnusu to czas na badania lekarskie i wypis z sanatorium, ale zanim to nastąpi, jeszcze dwie randki przed nami: randka Marioli i randka Ani. Każda inna, każda wyjątkowa i szczera, bo każdy już wie, że za chwilę wszyscy się rozjadą do swoich domów. Na koniec Marta na intymną rozmowę zaprosi właśnie Anię, a wieczorem wszyscy oddadzą się przyjemnościom: wezmą udział w wyjątkowej sesji fotograficznej i wspólnie będą śpiewać karaoke. Podczas tej muzycznej atrakcji, podobnie jak w parku linowym, Natalia będzie obiektem zazdrości...

Gdy Marek będzie śpiewał swoją piosenkę specjalnie dla niej, Roman wykorzysta tę chwilę na głaskanie kobiety po barku.

- Była wpatrzona w Mareczka, więc musiałem ją trochę wybudzić ze snu - przyzna niespeszony Roman.

- Roman korzysta z każdego momentu - oznajmi Marek, wyraźnie zazdrosny o kobietę.

To wyjątkowy dzień. Bez wieczornego głosowania. Pozostaje już tylko wybór Króla i Królowej Turnusu na balu finałowym.

9 odcinek "Sanatorium miłości" w niedzielę, 8 maja o 21:15 w TVP1.