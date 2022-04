Zofia w jednym z wywiadów wyznała, że jej udział w programie "Sanatorium miłości" nie wzbudził entuzjazmu w rodzinie.

Jak dostałam ankietę do wypełnienia, to najpierw zgłosiłam się do rodziny. U siostrzenicy są dwie córki, to jedna "o Jezu, ciotka, jak fajnie", a druga "Boże, dobrze, że w Łomży nie mieszkam, bo to wstyd będzie wyjść" - powiedziała w rozmowie z portalem zlomzy.pl.

Dodała, że jej dzieci nie mają nic przeciwko temu, że wzięła udział w show.

I jest wszędzie tak. Z kim nie rozmawiałam, to jeden jest tak, drugi tak. Moje dzieci są za granicą, w Nowym Jorku, więc im to nie przeszkadza - stwierdziła.