Podczas koncertu w Opolu TVP postanowiła przypomnieć słynne piosenki Krzysztofa w specjalnym koncercie: "Jak przeżyć wszystko jeszcze raz - The Best of Krzysztof Krawczyk". Na widowni Amfiteatru w Opolu zasiadło 900 osób, a w telewizji widowisko oglądało ponad 3 mln widzów.

Prowadzący Tomasz Kammel zwrócił się do Krzysztofa Krawczyka juniora, którego na koncercie nie było słowami: "Panie Krzysztofie, nie ma tutaj pana z nami, ale pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że ogląda pan ten koncert w telewizji. Życzymy wszystkiego dobrego".

Prezenter stwierdził także, że być może koncert "zjednoczy rodzinę Krawczyka, tak, jak jego muzyka jednoczyła Polaków".

Nie wiadomo, czy syn Krawczyka otrzymał zaproszenie na koncert. Żona piosenkarza była z kolei obecna w amfiteatrze. Kammel przytoczył także słowa piosenkarza, który miał powiedzieć, że jedyne co mu w życiu nie wyszło to ojcostwo.