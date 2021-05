W niedzielny wieczór w Opolu odbył się koncert poświęcony pamięci Krzysztofa Krawczyka. Zrealizowała go i emitowała TVP.

Reklama

Jak podaje serwis Plotek.pl obecny na widowni menadżer zmarłego artysty - Andrzej Kosmala miał wypadek.

Niósł napój i się potknął. Uderzył centralnie głową w schody przy wejściu do amfiteatru. Karetka na sygnale zawiozła go w czasie koncertu do szpitala - zdradził w rozmowie z serwisem jeden z pracowników TVP, który pracował przy koncercie.

Na razie nie wiadomo w jakim stanie jest mężczyzna.