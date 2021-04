Michał Szpak nie pojawi się w dwunastej edycji "The Voice of Poland". Kto go zastąpi?

W 11. edycji "The Voice of Poland" w jury oprócz Michała Szpaka, zasiadała Edyta Górniak, Urszula Dudziak oraz Tomson i Baron. Reklama Jak informuje tygodnik "Party" w kolejnej edycji piosenkarz może się nie pojawić. TVP chce podobno odświeżyć skład jurorski. Michał Szpak do ojca Rydzyka: Hipokryzja! A kysz! A kysz! A kysz Zobacz również Michał Szpak w ostatnich miesiącach zdecydowanie występował przeciwko rządzącej w kraju Zjednoczonej Prawicy, z którą sympatyzuje Telewizja Polska. Demonstrował m. in. przed domem Jarosława Kaczyńskiego. Na razie nie ma żadnego konkretnego kandydata, który miałby go zastąpić. Jak donosi "Party" pozycja pozostałych jurorów nie jest zagrożona.