Michał Szpak wraz z innymi wykonawcami m.in. Krzysztofem Zalewskim, Natalią Przybysz oraz Marią Sadowską brali udział w happeningu na przeciwko domy prezesa PiS.

Zebrani w dwóch mieszkaniach recytowali i śpiewali fragmenty dramatu Adama Mickiewicza.

Szpak opublikował fragmenty występu na swoim Instagramie. Fani w komentarzach zastanawiali się, co stanie się z piosenkarzem jako jurorem programu "The Voice of Poland".

Show jest nadawane przez TVP.

Nie boisz się, że Cię wyrzucą? - pytał jeden z obserwatorów profilu Szpaka.

TVP w rozmowie z serwisem Plejada.pl ustosunkowało się do tych zapytań.

"The Voice of Poland" to najpopularniejszy muzyczny talent show w Polsce, który od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem widzów. 11. edycja programu gromadzi przed telewizorami miliony Polaków i pozostaje niekwestionowanym liderem pasma. Skład trenerski 11. edycji "The Voice of Poland" pozostaje bez zmian. Program wchodzi w etap, w którym czworo uczestników z drużyny każdego trenera będzie walczyło o tytuł Najlepszego Głosu w Polsce. W najbliższą sobotę zobaczymy etap Nokaut, po którym poznamy wszystkich finalistów muzycznego talent show - brzmiała odpowiedź.