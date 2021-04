Pochodzą z całej Polski, wykonują rozmaite zawody i są w różnym wieku. Łączy ich jedno – pomoc drugiemu człowiekowi. Wspierają rodzinę, znajomych, sąsiadów, lokalną społeczność lub obcych. Są otwarci, życzliwi, a dobro innych jest dla nich na pierwszym miejscu. Absolutnie wyjątkowi, odważni i pełni optymizmu, mimo przeciwności losu. Dzielą się wszystkim, co posiadają, chociaż sami mają czasem niewiele. Tacy są właśnie bohaterowie "Totalnych remontów Szelągowskiej". Zgłaszani przez bliskich do ostatniego momentu nie wiedzą, że najpopularniejsza projektantka wnętrz zawita właśnie do nich.

Wiosna zapowiada się pełna niespodzianek. Na widzów czekają bowiem spektakularne metamorfozy całych mieszkań i domów oraz inspirujące podróże po Polsce. Nie zabraknie wnętrzarskich inspiracji, a przede wszystkim wyjątkowych historii.

Kto będzie bohaterem pierwszego odcinka?

Bohaterką pierwszego odcinka jest Ania, wychowawca w domu dziecka i pracownik fundacji opiekującej się osobami z problemami psychicznymi. Kobieta ma 34 lata i pochodzi z Bydgoszczy. Jej wielkim marzeniem była praca z dziećmi. Kiedy pojawiła się szansa na zatrudnienie w Gdańsku, Ania nie wahała się nawet chwili. Przeprowadziła się nad morze - najpierw mieszkała w wynajmowanych pokojach, potem w końcu udało jej się kupić własne mieszkanie do kapitalnego remontu. Funduszy zabrakło jej na remont kuchni, łazienki, które były w opłakanym stanie. Sypialnię tworzyło łóżko z palet.

Ania pracując w domu dziecka stała się opiekunem prawnym dla trójki dzieci. Praca w takim miejscu to niezwykłe wyzwanie wymagające ogromnej siły charakteru, wrażliwości, konsekwencji, a przede wszystkim pasji. Dzieci, którymi się opiekują w ośrodku mają za sobą traumatyczne doświadczenia. Odpowiedzialność za stworzenie im bezpiecznego miejsca, w którym poczują się kochane i doceniane, jest ogromna. Bliscy mówią o niej, że jest niezwykle ciepła, ale jednocześnie twarda. Otacza ją grono przyjaciół, którzy zawsze mogą na nią liczyć. W odcinku poznamy także jej braci, którzy zgłosili ją do programu! Czy Dorota Szelągowska zmieni jej życie? Jak ją zaskoczy? Przekonamy się już w poniedziałek 19 kwietnia o godz. 21:30.