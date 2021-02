Decyzję podjętą przez władze stacji Anna Mucha nazwała "przerwaną lekcją jurorowania".

Wyjaśniła, że praca w programie była dla niej ogromną radością.

Przerwana lekcja jurorowania... Program DDD ("Dance, Dance, Dance") to wspaniały i trudny format. Bycie jurorem to nie tylko zaszczyt, ale i frajda. Ostatecznie nic nie smakuje tak dobrze, jak zarabianie pieniędzy na mówieniu kolegom prosto w twarz, co się o nich myśli, zwłaszcza jak gorzej to znoszą. Nic dziwnego, ze ludzie chcieli to oglądać... - napisała.

Zaskoczyła ją decyzja władz TVP.

Niestety, właśnie dowiedziałam się, że decyzją "zarządu TVP" moja przygoda z tym programem została przerwana... - oświadczyła.

Komu podziękowała Anna Mucha?

Podziękowała wszystkim, którzy towarzyszyli jej podczas realizacji show.

Dziękuje tym, którzy we mnie uwierzyli i zaufali. Dziękuje dobrym duchom i ludziom z TVP, dziękuję produkcji i moim wspaniałym kolegom - Idzie i Robertowi za ciepłe i otwarte przyjęcie mnie do swego grona. Dzięki wam czułam się "na swoim miejscu". Dziękuję... - napisała.

Jest mi przykro i nie rozumiem tej decyzji, ale jak to mówią: niech żyje wolność i swoboda - dodała.