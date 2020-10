Marcelina Zawadzka chwilowo nie prowadzi programu "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Stacja postanowiła poczekać aż wyjaśni się jej sytuacja prawna.

Prezenterka jest bowiem zamieszana w "aferę vat-owską". Postawione jej zarzuty to m.in. uszczuplenie w podatku VAT, przyjęcie faktury i rozliczenie oraz pranie brudnych pieniędzy.

Jej miejsce u boku Tomasza Wolnego zajęła Małgorzata Opczowska. Dziennikarz na początku porannego programu przedstawił nową prowadzącą, wspomniał też dlaczego nie ma obok niego Zawadzkiej.

Dzień dobry. Tomasz Wolny i Małgorzata Opczowska. No to skoro państwo już się poznali, to jeszcze dwa słowa wyjaśnienia. Oczywiście wszyscy zauważyliśmy, że od jakiegoś czasu u moim boku Marceliny nie ma. Poprosiła o trochę czasu wolnego, aby uporządkować swoje sprawy prywatne. Tymczasem w gronie prowadzących witamy Małgorzatę Opczowską. Dzień dobry - powiedział.

Bardzo serdecznie witam państwa, witam Tomka, witam całą ekipę. Mam nadzieję, że będziecie mnie państwo bardzo mile przyjmować w swoich domach. Wiem, jak duża to jest odpowiedzialność. Mam nadzieję, że te poranki miło nam przeminą - powiedziala Opczowska.

Małgorzata Opczowska już od dłuższego czasu współpracuje z Telewizją Polską. Zaczynała w krakowskim oddziale TVP 13 lat temu. Prezenterka jest z wykształcenia prawniczką, a od kilku miesięcy widzowie TVP Info mogli ją widzieć w "Info dzień" i "Info raport", a także inny serwisach informacyjnych emitowanych w tej stacji. Od czerwca tego roku dołączyła do ekipy "Studio Polska" zastępując Magdalenę Ogórek.

Niestety nowa prowadząca nie przypadła do gustu widzom programu.

Pan Tomek jak zwykle rewelacyjny, ale Pani Małgorzata nie pasuje do tej roli bardzo krzykliwa. Panie Tomku dużo Pan straci bo tej Pani nie da się słuchać i większość przełączy na inny kanał. Mimo wszystko życzę dobrego dnia. W Poznaniu jesiennie - napisała jedna z internautek.

Widzom nie spodobała się również sukienka, w jakiej dziennikarka wystąpiła na wizji.

Kto jest odpowiedzialny za strój tej pani? Zwolnić tego ktosia, a pani skoro musi coś prowadzić, to niekoniecznie ten program - napisał jeden z internautów.

Ale sukienkę to jej chyba na sylwestra wybraliście. Ciężkie tematy, rodzice w żałobie, a ona wygląda jakby była na imprezie. Może powinniście stylistę zmienić? - stwierdził inny.