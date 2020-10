Ważny komunikat. W dzisiejszym odcinku niestety nie zobaczymy wszystkich par. Zabraknie m.in. Bogdana Kalusa i Lenki Klimentovej, którzy są na kwarantannie - czytamy pod zdjęciem duetu.

Reklama

Dodatkowo oznajmiono, że stacja znów powraca do nagrań bez publiczności.

Dzisiejszy odcinek odbędzie się bez udziału publiczności. Wszystkim życzymy zdrowia i widzimy się o 20:05 - napisano.

To nie jedyne zmiany, jakie nastąpiły w tym odcinku. Anna Karwan, która do tej pory tańczyła z Janem Klimentem, zaprezentowała się na parkiecie z innym partnerem - Kamilem Kuroczko. To ona również odpadła z programu.

Jan Kliment również musiał się poddać kwarantannie i nie zobaczymy go w dzisiejszym odcinku. Wkrótce poinformujemy Was, z kim zatańczy dziś Anna Karwan - czytamy na oficjalnym instagramowym profilu Tańca z gwiazdami - napisała produkcja.

Poinformowano także, że pozostali uczestnicy są zdrowi.

Wszyscy pozostali uczestnicy oraz ekipa przeszli testy, które dały wynik negatywny, czyli nie wykazały zakażenia - informuje produkcja.

Pod koniec programu ogłoszono również, że do programu powróci Sylwester Wilk, który zrezygnował z udziału w show z powodu kontuzji.