Od wczoraj trwają nagrania Przesłuchań w Ciemno drugiej edycji "The Voice Senior". Na scenie zaśpiewa ponad 40 muzykalnych seniorów po 60. roku życia. Wokalne umiejętności uczestników oceniają Alicja Majewska i Andrzej Piaseczny oraz debiutujący w roli trenerów Izabela Trojanowska i Witold Paszt.

Na początku miałem większą tremę niż nasi wspaniali uczestnicy. Nie lubię oceniać ludzi, uwielbiam ich słuchać dlatego „The Voice Senior” jest trudnym wyzwaniem. Z drugiej strony jest to bardzo fajna przygoda, ponieważ uczestnicy są ludźmi w moim wieku. Mają piękne dusze, są radośni i emanują dobrą energią, którą dzielą się z nami - wyznał po pierwszym dniu nagraniowym Witold Paszt, założyciel i lider legendarnego zespołu VOX.

Zamierzam wspierać naszych uczestników. Piękną rzeczą jest to, że seniorzy są tak muzykalni. Nie boją się śpiewać, nie boją się sceny. Przychodzą i dobrze się bawią a my razem z nimi - mówi Izabela Trojanowska i dodaje: - Czuję ogromną odpowiedzialność za naszych wspaniałych uczestników, którzy przyszli do programu, żeby przeżyć fajną przygodę.

„The Voice Senior” będzie emitowany w TVP2 od stycznia 2021 roku. Druga edycja będzie dłuższa względem pierwszej. Tym razem widzowie obejrzą aż cztery odcinki Przesłuchań w Ciemno, odcinek półfinałowy oraz wielki finał, w trakcie którego poznamy zwycięzcę programu.

Prowadzącymi „The Voice Senior” są Marta Manowska i Rafał Brzozowski.