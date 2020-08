Prowadzenie „The Voice Senior” to wielki zaszczyt, wielkie wyzwanie i wielka przygoda. Mam nadzieję, że będę mógł dodać otuchy seniorom, ponieważ doskonale wiem, jak to jest być uczestnikiem tego typu programu. Stresu towarzyszącego mi podczas Przesłuchań w Ciemno chyba nigdy nie zapomnę - mówi Rafał Brzozowski, który wystąpił w pierwszej edycji „The Voice of Poland”. Wokalista na swojego trenera wybrał wówczas Andrzeja Piasecznego i doszedł do półfinału, co otworzyło mu drzwi do muzycznej kariery.

U boku nowego prowadzącego ponownie zobaczymy ulubienicę milionów Polaków Martę Manowską, której w pierwszej edycji towarzyszył Tomasz Kammel.

Bardzo się cieszę, że będę mógł pracować z Martą, z którą się przyjaźnimy i świetnie się rozumiemy. Równie mocno cieszę się na spotkanie z seniorami, bo jak już wspominałem, chciałbym im pomóc przejść przez ten program z jak najmniejszą ilością stresu i jak największą dawką dobrej, pozytywnej energii. Nie mogę się doczekać spotkania z naszymi uczestnikami i poznania ich historii, bo wiem, że będę mógł czerpać z ich życiowej mądrości - tłumaczy nowy prowadzący „The Voice Senior”.

Zdjęcia do drugiej edycji „The Voice Senior” ruszają pod koniec sierpnia 2020 roku. To właśnie wtedy poznamy także nowy skład trenerski drugiej edycji „The Voice Senior”. Przypomnijmy, że Urszula Dudziak, którą mogliśmy oglądać w pierwszej odsłonie programu z udziałem seniorów, zasiądzie w trenerskim fotelu 11. edycji „The Voice of Poland”.

Rafał Brzozowski ma na koncie wiele nagród muzycznych a jego albumy pokryły się platyną i złotem. Widzowie pokochali go m.in.: za programy „Koło Fortuny” i „Jaka to melodia?”. W 2020 roku Rafał Brzozowski otrzymał TeleKamerę w kategorii „Osobowość Telewizyjna”.