Na platformie Netflix od pewnego czasu dostępny jest kilkuodcinkowy dokument opowiadający o pedofilskich działaniach Epsteina. Tajemniczy miliarder miał swoją prywatną wyspę na Karaibach, gdzie urządzał seksualne orgie z udziałem nieletnich dziewcząt. Swoimi ofiarami handlował ze swoimi równie zamożnymi przyjaciółmi. W filmie przedstawiona jest historia dziewczyny, która twierdzi, że jako nastolatka została kilkukrotnie sprzedana przez Epsteina brytyjskiemu księciu Andrzejowi. Na prywatnej wyspie miliardera bywał Bill Clinton, a do kręgu jego znajomych należał między innymi Donald Trump. Miliarder przez wiele lat był bezkarny, jednak w końcu udało się go zatrzymać.

Agata Młynarska była niezwykle poruszona tym, co pokazano w dokumencie:

Obejrzałam w Netflix serial o Jeffrey’u Epsteinie. Nie mogłam spać. Cały czas mnie nosi. Liczba ofiar pedofila krytego przez wysokie kręgi, bezkarnego i działającego poza prawem, jest szokująca. Ten film rozrywa serce historiami opowiedzianymi przez bohaterki. Podąża śladem ofiar, dociera na szczyty władzy, wpływów, bogactwa.

Młynarska docenia kunszt dziennikarski twórców tego filmu:

Jest do ostatniej chwili precyzyjny, dokumentuje szczegóły, przełamuje milczenie, nie boi się konfrontacji i prawdy. Bez sensacji, bardzo spokojnie z dokładnością skalpela dociera do sedna tabu...A co najważniejsze, oddaje ofiarom, gwałconym dziewczynkom, skrzywdzonym i złamanym na cale życie, czekającym na sprawiedliwość, GŁOS! Posłuchajcie go!!! Taki film zmienia świat. Wierzę w to. Wielka, godna podziwu robota dziennikarska, dokumentalna, filmowa.

Cały dokument o Jeffreyu Epsteinie można obejrzeć na platformie Netflix