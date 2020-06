Eksperci od zdrowia psychicznego od dawna apelują, że depresja to choroba, którą leczy się farmakologicznie, a nie czekoladą, filmami komediowymi, czy rozmową z przyjaciółką. Niestety do niektórych ten fakt wciąż nie dociera. Łukasz Nowicki w programie "Pytanie na śniadanie" radził widzom w depresji, by zamiast przyjmować leki, oglądali prowadzony przez niego program.

Minęło zaledwie kilka miesięcy od głośnej wpadki Filipa Chajzera w "Dzień Dobry TVN", kiedy to prezenter naśmiewał się z poważnego zaburzenia, jakim są ataki paniki. Teraz w ślady kolegi po fachu poszedł Łukasz Nowicki. Gospodarz śniadaniowej audycji TVP, podczas rozmowy z psychiatrą na temat depresji wykazał się nie tylko niewiedzą, ale i ignorancją. Reklama Jak mam doła czasami, myślę, że wziąłbym sobie takie lekarstewko i byłbym taki wesoły i szczęśliwy. Świat byłby taki piękny i różowy, ale to chyba nie jest takie oczywiste. Mogą być poważne skutki uboczne? - pytał ironicznym tonem swoją rozmówczynię Kiedy rozmowa z ekspertką dobiegła końca, Łukasz Nowicki skierował swoje złote rady do widzów: Proszę państwa, najlepszym lekiem na depresję jest "Pytanie na śniadanie". Drodzy państwo, starajmy się zażywać tych leków jak najmniej rzeczywiście... Oglądajcie nas, spotykajcie się z najbliższymi. Sport, sport sport! To zaskakujące, że w czasach, kiedy tak dużo mówi się o depresji i tak wielu artystów zwierza się publiczne ze swojej trudnej walki z tą chorobą, ktoś jeszcze może uważać, że lekarstwem na depresję jest sport albo telewizja.