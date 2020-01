W połowie minionego roku w mediach pojawiła się informacja, że Katarzyna Bosacka została wyrzucona ze stacji TVN Style, gdzie prowadziła swoje popularne programy "Wiem, co jem", "Wiem, co kupuję". Powodem podziękowania dziennikarce za współpracę był fakt, iż ponoć bez wiedzy pracodawcy została ambasadorką firmy produkującej ekologiczne środki czystości.

Po rozstaniu z TVNem, Bosacka rozpoczęła produkcję własnego kanału na YouTube pod tytułem "Ekobosacka". Fani wciąż jednak dopytywali, kiedy dziennikarka wróci do telewizji. Teraz okazuje się, że ich życzenie niebawem się spełni.

Katarzyna Bosacka na swoim Instagramie opublikowała post, w którym zapowiedziała swój powrót na antenę:

Trochę wiosny zimą... wróć ... prawie... zimą. Jutro na kanale @Ekobosacka będzie pięknie i wiosennie. Trzymajcie kciuki za nagrania! A już od wiosny wracam do tv. Zgadnijcie jakiej?

W hasztagach dziennikarka dodała tytuły swoich programów z TVN Style, czyli "Wiem, co jem" i "Wiem, co kupuję", dlatego fani podejrzewają, że pogodziła się ze swoim byłym pracodawcą. Nie brak jednak sugestii, iż Bosacka pojawi się w innej stacji. Internauci proszą tylko, by nie było to TVP.