Swoim nowym dziełem Katarzyna Bosacka pochwaliła się na Facebooku:

Kochani Fani, Przyjaciele, Znajomi i Nieznajomi. Ruszył YT EkoBosacka. Wiem, wiem można mnie lubić albo nienawidzić. Biorę to na klatę. Dawajcie zwrotki, co Wam się podobało a co nie. Co poprawić, o czym chcecie gadać, co Was kręci. Zapraszam Ekobosacka na YOUTUBE.

Pierwszy odcinek programu "EkoBosacka" poświęcony jest jajecznicy. Dziennikarka powiada w nim, jak zrobić ją dobrze, zdrowo i ekologicznie.

Królowa śniadaniowa. Lubia ją wszyscy. Jak pomidorówkę. Tylko jak zrobić tę zdrową, ekologiczną, po prostu epicką? Na jakiej patelni? Na maśle czy na margarynie? Z boczkiem wędzonym, surowym czy gotowanym? A może z warzywami, grzybami a nawet w stylu "ąę" - z kawiorem? Smażyć na skwarkę czy na kremowo? Słowem - kto nie jada jajecznicy, niech się schowa gdzieś w piwnicy!

Katarzyna Bosacka ruszyła z własnym kanałem na YouTube po tym, jak w czerwcu stacja TVN wypowiedziała jej umowę o współpracy. Powodem był fakt, iż dziennikarka bez zgody przełożonych zaangażowała się w kampanię reklamową firmy produkującej ekologiczne kosmetyki.