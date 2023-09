Od pewnego czasu plotkowano, że Robert Gonera powróci do serialu "M jak miłość". Okazuje się, że to prawda. Kiedy widzowie zobaczą go na ekranie?

Najnowszy sezon serialu "M jak miłość", który gości właśnie na ekranach telewizorów pełen jest wielu ciekawych wątków. W historii rodziny Mostowiaków nie brakuje dramatycznych zwrotów akcji, intryg oraz miłosnych uniesień. Reklama Okazuje się, że scenarzyści nie mają zamiaru zwalniać tempa. Do produkcji wraca bowiem Robert Gonera. O tym, że aktora będzie można niebawem zobaczyć w "M jak miłość" poinformował niedawno Rafał Mroczek, który zamieścił wówczas na Instagramie wspólne zdjęcie z aktorem. Kiedy zobaczymy odcinki "M jak miłość" z udziałem Roberta Gonery? Reklama Gonera w serialu "M jak miłość" przed laty wcielał się w adwokata Jacka Mileckiego, pierwszego męża Marty Mostowiak, którą gra Dominika Ostałowska. Ostatni raz można go było oglądać w 2006 roku. Teraz powraca i po kilkunastu latach znowu namiesza, zwłaszcza w życiu byłej serialowej żony. Gonera załamany upadkiem swojej kariery Zobacz również Jacek odnajdzie Martę w Grabinie. Zaproponuje jej współpracę. Dawne odczucia odżyją. Znowu namiesza - przekazała Plotkowi osoba pracująca przy produkcji "M jak miłość". Roberta Gonerę będzie można oglądać w 1758 odcinku serialu. Jego emisję zaplanowano na 14 listopada. Marta Kawczyńska Dalszy ciąg materiału pod wideo Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję