Film "Znachor" w reż. Michała Gazdy od 27 września możemy oglądać na Netfliksie. Już w czasie produkcji film budził wielkie emocje. Fani obawiali się, że może nie sprostać ich wymaganiom. Poprzeczkę postawiła bardzo wysoko adaptacja bestsellerowej powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza z 1981 r. w reż. Jerzego Hoffmana z Jerzym Bińczyckim w roli głównej.

Reklama

Zośka w "Znachorze" uwodzi Antoniego Kosibę

W "Znachorze" z 2023 r. są nowe wątki i nowe postaci. Jedną z nich jest Zośka, wdowa i właścicielka młyna. Kobieta przygarnia tytułowego znachora, jest dla niego wsparciem i opiekunką. Zośkę zagrała pełna temperamentu Anna Szymańczyk. Aktorka i jej postać od razu zaskarbiła sobie przychylność publiczności. Postać Zośki wnosi do "Znachora" wiele humoru i ciepła. Duetu Leszka Lichoty i Anny Szymańczyk nie da się zapomnieć.

Reklama

Czym nowy "Znachor" różni się od poprzedników? Z pewnością humorem, gdyż bywa szalenie zabawny. Nam zależało, żeby to nie była smutna, ciężka historia o kimś, kto chodzi i ulecza, tylko o człowieku, który ma swoje śmieszne momenty – powiedziała Anna Szymańczyk w wywiadzie dla „Eski Rock".

Zośka ma ogromną intuicję, którą się kieruje. Ona może nie wszystko analizuje i czasami działa impulsywnie, ale tutaj – ogromna jej odwaga. Wzięła faceta i mówi: może Ty idziesz do mnie? – podkreśliła aktorka.

W wywiadzie dla "Wysokich Obcasów" Anna Szymańczyk powiedziała, że zrobiła wszystko, by wygrać casting na rolę Zośki. Dlaczego? Jak wyjaśniła: Gdy przeczytałam scenariusz, to po prostu oszalałam ze szczęścia, bo Zośka to postać z temperamentem, poczuciem humoru, radością życia .

W filmie Jerzego Hoffmana z 1981 r. była postać kobieca, która próbowała uwieść Antoniego Kosibę, czyli znachora. Soni, którą wtedy zagrała Bożena Dykiel, to się nie udało. Za to Zośka, zmysłowa, stanowcza, a przy tym bardzo empatyczna i pełna humoru, ujęła bohatera, którego zagrał Leszek Lichota.

Kim jest Anna Szymańczyk?

Aktorka urodziła się 20 czerwca 1987 roku w Olsztynie. Jest absolwentką warszawskiej Akademii Teatralnej. Widzowie znają ją m.in. serialowych ról: Dagmary w serialu "Barwy szczęścia"; Dagi

z "Przystani" czy Kaśki z "O mnie się nie martw". Zagrała też w filmach "Kler" i "Wesele" w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Jest też aktorką dubbingową i lektorką audiobooków. Anna Szymańczyk spełnia się również jako aktorka dubbingowa, jej głos można usłyszeć np. w polskich wersjach "Gwiezdnych wojen" i "Harry'ego Pottera". Od 2013 występuje ma scenie Teatru Dramatycznym

w Warszawie. Współpracowała także z Teatrem 6. Piętro w Warszawie i Teatrem STU w Krakowie.