Kiedy do drzwi puka komornik, Pati w porywie rozpaczy zrzuca go ze schodów i trafia do aresztu. Natalka i Natanek trafiają do ośrodka opiekuńczego. Pati nie zamierza się poddawać.

Chce walczyć o prawną opiekę nad rodzeństwem. Wielkim wsparciem jest dla niej Krystian. Sony nie daje za wygraną, podaje Pati pigułkę gwałtu. Odbywa się rozprawa podczas której okaże się, czy Pati będzie mogła dalej opiekować się rodzeństwem.

Premiera 2. odcinka "Pati" już w poniedziałek o godz. 21:35 w TVN.