Magdalena Schejbal, znana m.in. z serialu "Kryminalni" gościła ostatnio z córką w programie "Dzień Dobry TVN", gdzie obie opowiedziały o filmowym debiucie 12-letniej Anieli.

Córka Magdaleny Schejbal w nowej "Akademii Pana Kleksa"

Aniela Schejbal zagrała w nowej "Akademii Pana Kleksa" epizodyczną postać jednej z uczennic, pół-jelonka, który pojawia się na ekranie, gdy Akademię atakują Wilkusy. Jak się okazuje, sławniejsza mama ani jej do tego nie zachęcała, ani też nie zniechęcała.

-Sama poszłam na casting. Bardzo chciałam tego. I stało się tak, jak się stało – wyznała Aniela w programie. Pytana, czy to za sprawą mamy zdecydowała się na ten krok, odpowiedziała: -Myślę, że trochę przez mamę, ale też chciałam spróbować.

Reklama

Aniela Schejbal rozwija się też artystycznie w szkole baletowej.

- Na scenie jestem otwartą osobą i pokazuję siebie. W życiu jestem bardziej nieśmiała– zdradziła 12-latka.

Magdalena Schejbal o debiucie córki: nie ma ciśnienia

Magdalena Schejbal przyznała, że jej córce bardzo zależało na roli w tym filmie. Dla mamy i córki była to wielka przygoda.

- Myślę, że i dla mnie, i dla Anielki udział w tym filmie to raczej pomysł na jakąś przygodę, na zobaczenie, jak to jest. Bardzo tego chciała, zależało jej na tym. Przeszła przez casting. Były pomysły na inną postać, a stanęło na pół jelonku. Ale nie ma ciśnienia ani pomysłu, żeby dzieci w to pchać. Nie ma kółek teatralnych – mówiła Magdalena Schejbal. - Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby słuchać potrzeb dzieci i iść za ich głosem, bo nasze pasje i nasze pomysły na to, co chcemy robić, to jest nasze. A to, co dzieci, to dzieci – dodała aktorka.

Co na to wszystko młoda debiutantka? Czy zamierza kontynuować aktorską karierę?

- Myślę, że nie wiem – wyznała z rozbrajającą szczerością Aniela Schejbal.