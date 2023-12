Małgorzata Opczowska to gwiazda programu "Pytanie na śniadanie". W porannej śniadaniówce występuje w parze z Robertem Koszuckim. Wcześniej partnerował jej Łukasz Nowicki, który postanowił odejść z redakcji "Pytania".

Reklama

W czwartek prezenterka zamieściła przejmujący wpis w mediach społecznościowych. Okazuje się, że jej ukochana mama trafiła do szpitala.

Kochani! Dbajcie o relacje z rodziną, wybaczajcie i kochajcie mocno swoich rodziców… Ja miałam dziś jechać do mojej ukochanej mamy, do Krakowa i tradycyjnie lepić z nią pierogi i dekorować pierniczki z pomocą mojego synka, ale będzie inaczej… Jadę do szpitala, bo tam jest teraz moja mama. Jeszcze nie wiem, czy spędzimy Wigilię przy szpitalnym łóżku, czy przy stole – napisała.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram

Poprosiła też o modlitwę w intencji matki, która jak napisała "jest dla niej całym światem". Trzy lata temu Opczowska straciła ojca, który również jak podkreślała w wywiadach był dla niej bardzo ważną osobą.

Internauci od razu zareagowali i życzyli mamie prezenterki dużo zdrowia.

Przytulam najmocniej. W kierunku Mamy wysyłam modlitwę i ogrom dobrych myśli;Pani Małgosiu, będę się modlić za zdrowie Pani Mamy. Wszystkiego dobrego dla Pani i Rodziny, moc serdeczności i dobrych myśli - pisali.