Jakiś czas temu media obiegła wieść, że z pracą w śniadaniówce mają się pożegnać Anna Popek i Małgorzata Opczowska, która dotąd wraz z Robertem Koszuckim współprowadziła "Pytanie na śniadanie". W środę Opczowska nie pojawiła się na antenie.

Zamiast Opczowskiej u boku Koszuckiego pojawiła się…

Pod koniec 2023 r. serwis Plotek donosił, że z pracą w "Pytaniu na śniadanie" pożegnają się niebawem Anna Popek i Małgorzata Opczowska.

- Ania Popek nie ma się co łudzić, że lada dzień wróci do redakcji. Dostaliśmy grafik na styczeń. Bez niej i Gośki Opczowskiej. Wyleciała też szefowa "PnŚ" — przekazał informator Plotka.

Obie prezenterki zaprzeczyły medialnym doniesieniom. — Mnie szefostwo o tym nie poinformowało, więc nie potwierdzam takich informacji. Jeżeli będę miała informację od moich przełożonych, to na pewno się podzielę — powiedziała Popek serwisowi Plejada.pl. — Nie mam takich informacji – skomentowała plotki Opczowska.

- Czas świąt był dla mnie bardzo trudny. Najpierw do szpitala trafiła moja mamusia, a zaraz potem babcia. Wymiar tych świąt był inny, choć bardzo rodzinny. Nadal zajmuję się moimi bliskimi i ich zdrowie jest dla mnie najważniejsze— podkreśliła prezenterka, która przechodzi ostatnio ciężkie chwile związane z problemami zdrowotnymi w rodzinie.

Małgorzata Opczowska w rozmowie z Plejadą zwróciła też uwagę, że jej pracę doceniają widzowie, dlatego też nie widzi powodów, dla których nie miałaby się dalej pojawiać w "Pytaniu na śniadanie".

- Swoją pracę uwielbiam i zawsze daję z siebie 100 proc., widzowie to doceniają, dostałam ostatnio bardzo dużo wsparcia z ich strony i dobrej energii. Nigdy też nie było zastrzeżeń co do mojej pracy, zawsze do powierzonych mi zadań podchodzę profesjonalnie. Nie widzę zatem powodu, dla którego miałoby to się zmienić — podsumowała.

W środę 3 stycznia Opczowska jednak nie pojawiła się na ekranie. Program u boku Roberta Koszuckiego poprowadziła Izabella Krzan, która do tej pory zawsze występowała w parze z Tomaszem Kammelem.

Potwierdziły się najwyraźniej plotki, że Małgorzaty Opczowskiej nie ma w grafik wydań "PnŚ", przynajmniej na styczeń.