Elżbieta Romanowska szeroką popularność zdobyła dzięki roli Joli w serialu "Ranczo". Kiedy zastąpiła Katarzynę Dowbor jako prowadząca "Nasz nowy dom", nie wszyscy widzowie byli zadowoleni. Mimo to aktorka wciąż ma wierne grono fanów w mediach społecznościowych.

Reklama

Elżbieta Romanowska podobna do Miss Polonia?

Ostatnio pochwaliła się im wspólną fotką z inną gwiazdą, którą nazwała "siostrą". Zasugerowała przy tym rodzinne podobieństwo do byłej Miss Polonia.

Na zdjęciu widać dwie blondynki w identycznych (przynajmniej na pierwszy rzut oka) fryzurach i identycznych czerwonych sukienkach. Jedna z nich to prowadząca "Nasz nowy dom", druga to Miss Polonia z 1992 r. i gwiazda programów kulinarnych.

Reklama

Ten moment, gdy idąc do pracy, uświadamiasz sobie, że jesteś siostrą Miss Ewy Wachowicz. No powiem wam, bezcenne! Ewa, kocham. Twoja wierna fanka Ela — napisała Romanowska na swoim profilu na Facebooku.

Internauci podobieństwie Romanowskiej i Wachowicz: Wspólne prababcie może?

Internauci także natychmiast wychwycili uderzające podobieństwo obu pań.

Jestem w szoku. Znam was obie i jakbym razem pierwszy raz na oczy widziała. Wspólne prababcie może?; Panie jak bliźniaczki wyglądają, super Kobiety; Piękne kobiety. Wyglądacie jak siostry; Myślałam, że bliźniaczki; No siostry dosłownie; Ach ten słowiański urok. To nie konkurs piękności, ale trudno wybrać, która z was piękniejsza!; Obie jesteście piękne dziewczyny — piszą w komentarzach.