Sylwia Peretti parę miesięcy temu przeżyła ogromną tragedię. Jej jedyny syn Patryk kierował pojazdem, w którym zginął wraz z trzema kolegami.

Sylwia Peretti weźmie udział w akcji dobroczynnej

Gwiazda "Królowych życia" w listopadzie podjęła decyzję, że będzie prowadzić akcję charytatywną "Paczka Peretki", która polegać będzie na dostarczeniu paczki najbardziej potrzebującym.

Na instagramowym koncie Sylwia Peretti opublikowała wzruszający wpis. Opisała w nim, że od lat ona i jej syn pomagali potrzebującym. Mimo tragicznych wydarzeń, które spotkały ją w ostatnich miesiącach, nie zamierza z tego rezygnować.

"Patryk dopóki żyję, będziemy razem tworzyć dobro. Wiem na pewno, że gdybyś tu był, nie zawiódłbyś ich, mało tego – byłbyś zły, gdybym nie miała siły tego udźwignąć. Dlatego głównie dla Ciebie, ale i dla Dzieciaków, mając Cię w sercu, zrobię to. Są naszą częścią. Nigdy nie przestanę być dobrym człowiekiem. Piąty rok z rzędu #paczkaperetki jest do Waszej dyspozycji. Własnoręcznie napisane listy od Dzieci z Domu Dziecka czekają na realizację, będą wysyłane losowo. Chętnych do wzięcia udziału, proszę o zgłaszanie się w wiadomościach prywatnych" - napisała w sieci Sylwia.

Peretti w związku ze zbliżającymi się Mikołajkami udostępniła w sieci wzruszające zdjęcie. Widać na nim ją oraz jej jedynego syna Patryka, który zapozował w stroju św. Mikołaja.

"Kochani... W domu Świętego Mikołaja dzieje się magia. Już niebawem zobaczycie efekty naszej wspólnej pracy, oraz radość dzieciaków. Radość – tak często wracam do tych uśmiechów towarzyszących nam na tych zdjęciach… Dbajcie o to, co kochacie, bo wspomnień nie można przytulić…" - napisała Peretti.