Laluna Unique, czyli Katarzyna Lirsz, zdobyła szeroki rozgłos dzięki udziałowi w reality show "Królowe życia" emitowanym na antenie TTV. Znana jest także z udziału w walkach freak fightowych, niezliczonych tatuaży i zamiłowania do operacji plastycznych. Tym razem operacja jest poważna.

Reklama

Laluna zmniejszy sobie żołądek. Są też poważne choroby

Celebrytka postanowiła ostatnio mocno schudnąć i nie zamierzała z tym czekać. Laluna chciał zrzucić aż 25 kg ze swojej wagi i z tego powodu zdecydowała się . Okazuje się, że cel chce osiągnąć, poddając się operacji. Laluna zdecydowała się na resekcję żołądka, czyli mówić wprost: zmniejszenie jego objętości. O wszystkim poinformowała swoich fanów w relacji na InstaStory. Na TikToku zamieściła z kolei filmik nagrany już wprost ze szpitalnego łóżka.

"Melduję się dzisiaj od 7 rano. Jestem już w szpitalu, robią mi bardzo dużo badań. Znaleźli przyczynę mojego przytycia… Nie jest dobra, ale wiem, że można to wyleczyć… Jutro będę wiedziała więcej" – napisała celebrytka.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu

Jak się okazuje, w trakcie badań przed operacją lekarze wykryli u celebrytki dwie choroby. Laluna zwróciła się do fanów z ważnym apelem.

"Bardzo się cieszę, że podjęłam decyzję o operacji. Dzięki temu przeszłam szereg badań, gdzie wykryli mi dwie choroby! Już podjęli leczenie, więc spokojnie. Jutro będę wiedziała, co dalej. Badajcie się, kochani. To jednak prawda co mi zawsze mówili: im częściej się badasz, tym lepiej" – zaapelowała na InstaStory.

Laluna: Widzimy się w nowym wydaniu

Celebrytka jak dotąd nie zdradziła, jakie to choroby wykryli u niej lekarze. Zdradziła za to, że operacja zmniejszenia żołądka, która czeka ją w środę, kosztuje od 26 do 30 tys. zł. Podkreśliła też, że nie będzie żadnej relacji po operacji w mediach społecznościowych.

Ostatni filmik na TikToka Laluna wrzuciła tuż przed czekającą ją w środę operacją.

Reklama

"Dzień dobry kochani, już jestem przebrana w rajtuzki do operacji. Zaraz będą mnie zabierać chyba na salę operacyjną. Widzimy się w nowym wydaniu. Nowa ja. Trzymajcie kciuki i dbajcie o siebie. To jest tylko i wyłącznie dla mnie i dla mojego zdrówka" – zapewniła Laluna.