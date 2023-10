Laluna, która celebrycką sławę zdobyła dzięki udziałowi w programie "Królowe życia" emitowanym na antenie TTV, otwarcie dzieli się z fanami wiadomościami na temat kolejnych ingerencji w swoją urodę. Ostatnio przyznała, że planuje zmienić…kolor oczu.

Laluna zmieni sobie oczy. Laserem?

Laluna Unique, czyli Katarzyna Alexander, swego czasu zdradziła, że ma już za sobą brazylijski lifting pośladków, powiększyła sobie piersi i zmniejszyła nos, korzysta też z botoksu i kwasu hialuronowego.

— W Polsce operowałam nos i piersi. Piersi musiałam poprawić, bo pierwsza operacja była nieudana. Miałam też robione BBL, czyli powiększanie bioder i pupy – mówiła influencerka w 2022 r. w rozmowie z "Faktem".

Teraz Laluna planuje kolejną, dość kontrowersyjną operację. Podczas jednej z ostatnich sesji pytań i odpowiedzi, którą celebrytka zorganizowała na swoim Instagramie, ktoś zapytał Lalunę wprost, czy będzie zmieniać kolor oczu?

"Tak, po walce lecę na konsultacje do Paryża. Chcę zmienić kolor na 100%"- odpowiedziała Laluna.

Influencerka nie skorzysta przy tym z dostępnych na rynku kolorowych soczewek kontaktowych, ale prawdopodobnie ma zamiar poddać się innowacyjnemu zabiegowi z użyciem lasera!

Laserowa zmiana koloru oczu. Na czym polega, ile kosztuje?

To metoda o nazwie Lumineyes, opracowana przez amerykańskiego lekarza ze Stroma Medical w Kalifornii. Pozwala ona na laserowe "wypalenie" melaniny, która odpowiada za barwę tęczówki z jej wierzchniej warstwy. Zabieg trwa ok. 20 sekund, a efekt przychodzi stopniowo w ciągu 2 – 3 tygodni od operacji.

Za taki kaprys trzeba sporo zapłacić. W przypadku zabiegu jednego oka cena wynosi ok. 5,5 tys. złotych, koszt za parę to już ok. 9900 zł.