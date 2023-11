Pax Jolie-Pitt, którego Angelina Jolie poznała w sierocińcu w Wietnamie, został adoptowany przez aktorkę w 2007 r. Rok później 4-letniego malca, porzuconego przez uzależnioną od narkotyków matkę, oficjalnie adoptował także Brad Pitt. Kilkanaście lat później Pax Jolie-Pitt wyrzucał ojcu, że dzieci "drżały przed nim ze strachu".

Reklama

"Szczęśliwego Dnia Ojca dla światowej klasy du*ka"

Najgorętsza para Hollywood, zwana potocznie Brangelina, rozstała się lata temu, jednak wciąż głośno o ich rozstaniu, batalii o dzieci i wielomilionową fortunę. Teraz też zachodnie media dokopały się do wiadomości, jaką w Dniu Ojca przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych adoptowany syn pary, 16-letni wówczas Pax.

"Szczęśliwego Dnia Ojca dla światowej klasy du*ka!! Raz po raz udowadniasz, że jesteś okropną i nikczemną osobą" – cytuje rzekomy wpis Paxa z 2020 r. serwis The Sun.

Reklama

"Nie masz szacunku ani empatii dla czwórki swoich najmłodszych dzieci, które drżą ze strachu w twojej obecności. Nigdy nie zrozumiesz szkód, jakie wyrządziłeś mojej rodzinie, ponieważ nie jesteś do tego zdolny. Zamieniłeś życie moich najbliższych w nieustanne piekło. Możesz mówić sobie i światu, co chcesz, ale prawda pewnego dnia wyjdzie na jaw. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Ojca, ty pi*****ny okropny człowieku!!"– miał grzmieć w sieci adoptowany syn Jolie i Pitta, dołączając do wpisu zdjęcie Brada Pitta odbierającego Oscara.

Jak z kolei przekazał informator serwisu MailOnline, wpis miał być umieszczony na koncie, którego Pax "używa dla przyjaciół, głównie ze szkoły"."Nigdy nie mówi zbyt wiele o swoich rodzicach. Trzyma się na uboczu, więc to było niezwykłe" – cytuje słowa informatora MailOnline.

Brad Pitt stosował przemoc?

Reklama

Angelina Jolie złożyła pozew o rozwód w 2016 r., zaledwie w dwa lata po ślubie. W 2021 r. aktorka wyznała w rozmowie z magazynem Vogue, że opuściła Pitta "dla dobra swojej rodziny". Podobno głównym powodem rozstania najsłynniejszej pary Hollywood były doniesienia o zdarzeniu, do jakiego doszło na pokładzie prywatnego odrzutowca, podczas którego Brad Pitt rzekomo miał dusić Maddoxa, starszego brata Paxa. W rozmowie z magazynem "People" anonimowy informator twierdził, że aktor był pod wpływem alkoholu, a Maddox stanął w obronie swojej mamy, z którą Brad wdał się w kłótnię. Doniesienia sprawiły, że sprawą zajął się m.in. Departamentu Opieki nad Dziećmi i Rodziną w Los Angeles.

Po rozstaniu opiekę nad sześciorgiem dzieci przejęła Angelina Jolie, Brad Pitt może je jedynie odwiedzać. Troje dzieci pary zostało adoptowanych, w tym wspomniany Pax Thien Jolie-Pitt, który rzekomo miał się tak niewybrednie wypowiedzieć o ojcu, 22-letni Maddox i 18-letnia Zahara Marley. Angelina i Brad mają także troje biologicznych dzieci: 17-letnią córkę Shiloh oraz 15-letnie bliźnięta: Vivienne Marcheline Jolie-Pitt i Knoxa Leona Jolie-Pitta.