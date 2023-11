Patrycja Widera nie żyje. Tragiczną wiadomość przekazał w mediach społecznościowych, po rozmowie i za zgodą matki Patrycji, przyjaciel przedwcześnie zmarłej twórczyni.

Patrycja Widera już raz "była z aniołkami"

Patrycja Widera była rozpoznawalną tiktokerką i instagramerką. Próbowała swych sił jako piosenkarka, wystąpiła w programie "Projekt Lady, a także w serialach TVN "Szkoła" czy "Pułapka".

Cztery dni temu Patrycja zamieściła na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym widać ją leżącą w szpitalnym łóżku. Dziewczyna nie napisała, z jakiego powodu trafiła do szpitala, przyznała jednak, że sprawa jest poważna.

"Dziękuję za wsparcie wszystkim. Nie wiedziałam, że to, co się ze mną dzieje, jest na tyle poważne, że chwilkę już byłam z aniołkami i że tyle osób naprawdę zareaguje jakoś. Zresztą nieważne, jestem bardzo chora, tak w skrócie, i już do końca życia mam troszkę przerąbane. Ale damy radę mordeczki! […] Może wyjdę za dwa tygodnie aczkolwiek leczenie czeka mnie długie" – pisała z nadzieją Patrycja.

Patrycja Widera nie żyje

W środę 8 listopada smutną wiadomość o śmierci Patrycji przekazał na swoim profilu na Instagramie przyjaciel tiktokerki, Sebastian Kowalczyk.

"Dziś już Ciebie nie ma, ale nadejdzie dzień, kiedy się spotkamy i będziemy szczęśliwi na wieki” S.K za zgodą mamy informuje, że @widupa z nami już nie ma, ale u góry jest szczęśliwa. Uszanujmy prywatność rodzin" - napisał w mediach społecznościowych.

Patrycja Widera nie żyje. Kim była?

24-letnia twórczyni internetowa zyskała sobie grono wiernych fanów w mediach społecznościowych. Jej profil na Instagramie obserwuje 134 tys. osób. Patrycja Widera wystąpiła także w programach "Projekt Lady", "Szkoła" oraz "Pułapka". Trzy lata temu nagrała wspólnie z Kamilem Kossakowskim utwór "Wyrąbane" w stylu disco polo. Teledysk to tego utworu ma już ponad 2,5 mln wyświetleń w serwisie YouTube.