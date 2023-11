W nadanym w poniedziałek 6 listopada orędziu Andrzej Duda ogłosił, że po spokojnej analizie oraz przeprowadzonych konsultacjach zdecydował się powierzyć misję sformowania rządu dotychczasowemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Orędzie wywołało prawdziwą burzę w sieci. Decyzję prezydenta dosadnie komentują politycy, gwiazdy mediów i show-biznesu, z orędzia kpią w żywe oczy internauci.

Komentarze po orędziu prezydenta. "Dobra c**j"

Niemal na bieżąco słowa prezydenta komentował Olaf Lubaszenko, który był gościem w podcaście "WojewódzkiKędzierski" w czasie wygłaszania orędzia przez prezydenta. Kiedy prezydent ogłosił nominację Morawieckiego, aktor pozwolił sobie na krótki komentarz.

- Mała refleksja. Cały dzień miałem dzisiaj włączoną telewizję informacyjną i wiecie, która to na pewno nie była. Od rana eksperci, dziennikarze i reporterzy analizowali, co nastąpi i co może nastąpić i cóż doszliśmy do takiego momentu, że sam fakt ogłoszenia tej nominacji nie ma znaczenia, bo wszystko już powiedziano przed - skwitował Olaf Lubaszenko.

Prowadzący program Kuba Wojewódzki żartował, że być może Andrzej Duda miał w głowie cytat z filmu "Chłopaki nie płaczą", w którym zagrał Lubaszenko: "Coco jambo i do przodu".

- Jest taka zbitka słowna, której używamy, zanim popełnimy głupstwo. Te słowa to "dobra c**j", więc może to pomyślał — odparował na to Olaf Lubaszenko.

Komentarze po orędziu prezydenta. "Mamy własny kabaret"

Andrzej Saramonowicz, scenarzysta, producent i reżyser m.in. taki popularnych komedii, jak "Testosteron", "Lejdis" czy "Idealny facet dla mojej dziewczyny" po orędziu zamieścił na swoim profilu na Instagramie wyłącznie mocną grafikę.

Szymon Majewski liczył na "premiera rotacyjnego".

Znana dziennikarka Karolina Korwin Piotrowska, komentując orędzie prezydenta, nawiązała do burzy wokół kabaretów w telewizji. "My nie potrzebujemy kabaretów w Polsacie. Mamy własny" – napisała na Instagramie.

Decyzję prezydenta postanowił skomentować nawet legendarny piłkarz Zbigniew Boniek. "Narzekają na ten PZPN, ale tam nowy Prezes wchodzi do gabinetu i zaczyna rządzić dzień po wyborach" - napisał prezes PZPN na platformie X (dawniej Twitter). "Zibi forma Top" - skomentował ten wpis dziennikarz sportowy Mateusz Borek.

Pisarz Jakub Żulczyk, który jakiś czas temu stał się sławny również z tego powodu, że stanął przed sądem za to, że na Twitterze nazwał prezydenta Andrzeja Dudę "debilem", tym razem dmuchał na zimne. "Błagam. Cokolwiek on palnie o tej 20tej, NIE OZNACZAJCIE MNIE. DAJCIE MI, K1RWA, ŻYĆ." – napisał na platformie X (dawniej Twitter).

W sieci zaroiło się już także od memów, w których internauci bezlitośnie kpią zarówno z osoby prezydenta, jak i z podjętej przez niego decyzji. Kilka z nich znajdziecie w galerii poniżej.