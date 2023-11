Céline Dion przestała koncertować w 2022 r. W grudniu ub.r. artystka postanowiła opowiedzieć, co się z nią dzieje. Opublikowała na Instagramie nagranie, w którym wyjaśniła, że jest chora i z tego powodu musi zrezygnować z występów na scenie.

Od dawna zmagam się z problemami ze zdrowiem. Trudno jest mi mówić o wyzwaniach i trudnościach, z którymi muszę się mierzyć. To dla mnie bolesne, ale muszę powiedzieć, że nie będę mogła przyjechać w lutym na europejskie tournée – powiedziała Céline Dion.

Céline Dion cierpi na poważną chorobę neurologiczną

Piosenkarka cierpi na bardzo rzadkie zaburzenie neurologiczne. To zespół sztywności uogólnionej, zwany też zespołem Moerscha-Woltmanna. Objawia się on postępującą sztywnością mięśni i stawów. Z powodu napięcia mięśni chorzy mają problemy z oddychaniem, jedzeniem, poruszaniem się. Sztywnieją kończyny i kręgosłup, pojawiają się bolesne skurcze mięśni.

55-letni Céline Dion ma duże rodzeństwo, które otacza ją opieką. Czuwa nad nią na co dzień jedna z jej sióstr, Linda. Ona też kontaktuje się z mediami i przekazuje informacje o stanie zdrowia gwiazdy. Linda mówi, że Céline "robi wszystko, żeby wyzdrowieć" i oddała się całkowicie w ręce lekarzy.

Céline Dion na meczu hokejowym

Céline Dion zrobiła teraz wszystkim niespodziankę i przyszła na mecz hokejowy w Las Vegas. Spotkaniem z piosenkarką pochwaliła się Chantal Machabée, wiceprezeska ds. komunikacji drużyny Montreal Canadiens, i opublikowała w mediach społecznościowych wpis i zdjęcia z Dion.

Wspaniała wizyt na naszym wczorajszym meczu w Vegas. Dzięki Céline Dion za twoją wielką hojność. Cały zespół był bardzo szczęśliwy, że mógł poznać ciebie i twoją rodzinę — napisała Machabée.

Na wpis Chantal Machabée natychmiast zareagowali fani artystki.Celine! Wyglądasz niesamowicie! Bardzo Cię kochamy!; Nasza kochana Céline wygląda naprawdę dobrze, nie ma dnia, żebym o niej nie myślała, dobrze ją widzieć, uwielbiam ją!; Wspaniale jest widzieć Céline wyglądającą zdrowo i szczęśliwą! – pisali.

Céline Dion - historia kariery i miłości

Céline Dion urodziła się 30 marca 1968 r. jako najmłodsze dziecko muzyka Adhémara Diona oraz osobowości telewizyjnej Thérèse Dion. Céline i jej rodzeństwo — Denise, Clément, Claudette, Liette, Michel, Louise, Jacques, Daniel, Ghislaine, Linda, Manon oraz Paul i Pauline — od urodzenia mieli do czynienia z muzyką. Razem z rodzicami występowali na weselach i miejskich imprezach.

Gdy Céline miała 12 lat, skomponowała swój pierwszy utwór pt. "Ce n'était qu'un rêve".

Brat wysłał nagranie Céline do muzyka Rene Angélila. Dwa lata później Dion zrezygnowała ze szkoły, a Angélil zastawił dom, by wydać jej płytę i wyruszyć w trasę koncertową. Tak wyglądał początek oszałamiającej kariery artystki obdarzonej niezwykłym głosem.

17 grudnia 1994 r. Céline i Rene pobrali się w montrealskiej katedrze Notre-Dame, a uroczystość była transmitowana na żywo w telewizji. Doczekali się trzech synów poczętych metodą in vitro: René Charlesa (ur. 2001) oraz bliźniąt – Eddy'ego i Nelsona (na cześć Nelsona Mandeli), którzy urodzili się w 2010 r. Angelil zmarł 14 stycznia 2016 w Las Vegas.

12 maja swoją premierę miał nowy album artystki, zawierający ścieżkę dźwiękową do filmu "Miłość na nowo". Przeboje artystki to m.in. "My Heart Will Go On", "The Power of Love" czy "A New Day Has Come".